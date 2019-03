Siracusa, spari contro l’abitazione di un pregiudicato ai domiciliari: arrestati

Colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di un pregiudicato agli arresti domiciliari. E' successo a Siracusa, nel quartiere Borgata, in pieno giorno. A immortalare la scena le telecamere di videosorveglianza degli appartamenti vicini. Secondo quanto ricostruito da Polizia e Guardia di Finanza, due giovani, a volto scoperto, a bordo di uno scooter, avrebbero sparato creando un pericolo all'intera comunità, nel quartiere Borgata a Siracusa.

A bordo dello scooter due giovani pregiudicati, G.M e A.G., rispettivamente di anni 20 e 19., arrestati questa mattina alle prime luci dell'alba.

Dietro il gesto ci sarebbero vecchi rancori fra i giovani e la figlia del pregiudicato: nella notte dell’11 agosto 2018, gli indagati erano rimasti coinvolti in una rissa dopo essere evasi, tra l’altro, dagli arresti domiciliari.

I due sono stati tradotti in carcere