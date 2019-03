Siracusa Risorse, incontro dei sindacati con la commissaria Floreno: "Tiepido ottimismo"

Il contratto 2019 proposto dalla commissaria del Libero Consorzio, Carmela Floreno a Siracusa Risorse sul tavolo dell'incotro che si è tenuto questa mattina nella sede di via Roma.

"Non ci siamo limitati a manifestare la nostra contrarietà ad una proposta che prevede solo 2,8 milioni per l'anno in corso - afferma Alessandro Vasquez segretario Generale della Filcams Cgil - ma abbiamo fornito proposte concrete per il miglioramento e per l’ampliamento dello spettro d’azione della società, nonché possibili nuove prospettive di entrate di capitale atte a sostenere non solo la sussistenza ma il rilancio della partecipata".

Al contempo l’amministratore unico della società, Maurizio Circo ha negato la propria disponibilità alla firma del contratto con le somme deliberate e la commissaria Floreno si è detta non intenzionata a dichiarare il secondo dissesto.

A margine dell'incontro è stata comunicata la certezza dell’introito delle accise che verranno stornate all’ex Provincia, consentendo così nella prossima settimana il pagamento della mensilità di dicembre e della tredicesima.