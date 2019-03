Siracusa, la "Cannoloterapia" sulla tv di Stato giapponese

La "cannoloterapia" di Mokambo Diffuso protagonista sul canale della Tv di stato del Giappone NHK. La troupe nipponica è partita da Siracusa e poi dall'Italia è passata in Svizzera e quindi in Francia, a Parigi.

Mercoledì sera nel dehors Mokambo è stata proiettata la porzione della lunga trasmissione dedicata a Siracusa, dove sono scivolate via immagini di Siracusa e quelle delle prelibatezze realizzate dal maestro pasticcere Massimo Neri – che per l’occasione ha anche tirato fuori davanti alle telecamere il quaderno con le ricette originali di papà Alfio – diventate, come nel caso del cannolo di ricotta, un vero e proprio must. Ma non solo: è diventato l’ingrediente-base di una “terapia” nella quale si mischiano emozioni, sensazioni, gusto e identità del territorio.

Tra qualche tempo la trasmissione sarà liberamente visibile sui canali specializzati web