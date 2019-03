Siracusa, Fratelli d'Italia: "Intitolare una strada o un parco a Giuseppe Di Matteo"

Si terrà domenica 10 marzo dalle ore 10 alle ore 12, a Siracusa, in Largo XXV Luglio, il banchetto per la raccolta firme per chiedere al Comune di Siracusa di dedicare un parco giochi o altra struttura, strada, via o piazza frequentata prevalentemente dai bambini, al piccolo Giuseppe Di Matteo, scrivendo nella lapide “A Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido l'11 gennaio 1996 a 15 anni. A ricordo del bambino che amava i cavalli ucciso brutalmente dalla mafia”.

L'iniziativa è di Fratelli d'Italia, nella stessa occasione sarà possibile iscrivere al partito di Giorgia Meloni.