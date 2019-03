Reddito di cittadinanza, saranno circa 3 mila i nuclei familiari siracusani interessati

Saranno circa 3 mila i nuclei familiari siracusani interessati al reddito di cittadinanza, e 180 mila famiglie siciliane in tutto.

Uffici postali semi vuoti, ma Caf affollatissimi nel capoluogo aretuseo.

"E’ un segnale – spiegano Paolo Ficara e Stefano, rispettivamente, parlamentare nazionale e deputato regionale del MoVimento 5 Stelle – che il provvedimento per cui ci siamo fortemente battuti sia finalmente una realtà e anche Siracusa risponde bene all’opportunità che tale norma garantisce"

"Stiamo girando in tutta la provincia di Siracusa – spiegano Stefano Zito e Paolo Ficara – per dare modo ai cittadini di conoscere meglio le norme su cui abbiamo puntato e che sono state approvate nei primi 200 giorni di governo. Il reddito di cittadinanza è la misura in cui come Movimento 5 Stelle abbiamo fortemente creduto e serve ad assicurare sostegno alle famiglie in difficoltà, puntando anche al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.

Il reddito di cittadinanza non è una misura assistenziale. Per la prima volta stiamo realmente contrastando la povertà, con una misura che punta a reinserire nel mondo del lavoro chi ne è stato tagliato fuori. Abbiamo per questo previsto anche incentivi per le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza. I Comuni possono anche realizzare progetti di utilità sociale coinvolgendo chi percepisce il reddito di cittadinanza. Chi lo riceve è infatti tenuto ad offrire otto ore settimanali di attività per iniziative socialmente utili condotte e coordinate dai Comuni di residenza".