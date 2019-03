Canicattini Bagni, trovato in possesso di chiavi alterate o grimaldelli: pena detentiva di 6 mesi

E' stato arrestato e tradotto agli arresti domiciliari Bruno Attardo, 48 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Ad eseguire l'ordine di esecuzione per l’espiazione di pena emesso dal Tribunale di Siracusa, i Carabinieri di Canicattini Bagni.

L’uomo deve scontare la pena detentiva di 6 mesi di reclusione per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli commesso in quel comune ibleo nel mese di febbraio dell’anno 2012.