Rosolini, spaccio di sostanze stupefacenti: una pietra di eroina in casa, arrestati in tre

Continuano i controlli antidroga dei Carabinieri a Rosolini. A seguito di alcune indagini, i militari hanno dato vita a perquisizioni personali e domiciliari che hanno portato all'arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di Gianluca Rubbera, 37 anni, Antonio Piazzese, 42 anni, e Enzo Soli, 44 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia.

Nella disponibilità dei tre è stata trovata una pietra di eroina di circa 9 grammi e il materiale per il confezionamento delle dosi. I tre, che hanno anche tentato di sottrarsi ai controlli, sono stati arrestati e tradotti ai domiciliari