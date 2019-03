Siracusa, inaugurato lo sportello antiracket e antiusura di Confartigianato Imprese

E' stato inaugurato, questa mattina, lo sportello antiracket e antiusura di Confartigianato Imprese, con sede in viale Luigi Cadorna 44. Lo sportello sarà aperto al pubblico tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.

"Le aziende vanno sostenute sempre, soprattutto nei momenti difficili. E' questo lo spirito che ha animato la nostra decisione di avviare nel capoluogo lo sportello Antiracket ed Antiusura di Confartigianato Imprese Siracusa" - ha detto Daniele La Porta ha detto il Presidente di Confartigianato Imprese Siracusa - Aprire uno sportello antiracket in un momento prevalentemente privo di manifestazioni eclatanti da parte degli uomini del pizzo può sembrare quasi ozioso – ha aggiunto il Presidente di Confartigianato Imprese Siracusa – ma è proprio nei periodi di apparente calma che le organizzazioni criminali tendono a rosicchiare pezzi di territorio di legalità e questo noi non possiamo permetterlo. Non possiamo permettere che le nostre imprese subiscano l'arroganza e la violenza di veri e propri parassiti della società che – se isolati e combattuti – hanno certamente vita breve"