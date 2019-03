Melilli, Uiltec: pane e rose alle lavoratrici dell'azienda Alsco

Pane e rose all'ingresso alle operaie di Alsco, azienda del settore tessile a Melilli caratterizzata da una forte presenza di lavoratrici.

Questa l'iniziativa della Uiltec della Macro Area Sud Est Sicilia nel giorno dell'otto marzo.

"Il significato del pane e le rose ha origine dallo slogan utilizzato nel 1912 dalle operaie di una fabbrica di Lawrence, che rivendicavano una giusta retribuzione che gli permettesse non solo di sopravvivere bensì di vivere i piaceri della vita. - si legge in una nota a firma del sindacato - Oggi il segnale che ha lanciato la nostra organizzazione, prendendo in prestito tali simboli, è quello di intraprendere un nuovo percorso per la conquista del pane, oggi simbolo di diritto ad un welfare che “liberi” le donne dai lavori di cura, vincolo che le costringe a scegliere tra lavoro e famiglia, e gli impedisce una piena realizzazione professionale e quindi personale; il pane come simbolo del divario retributivo tra uomo e donna a parità di mansioni che, oltre ad avere ripercussioni a breve termine, ha conseguenze in termini di disparità pensionistica delle rose, come simbolo del rispetto che viene a mancare ogni qualvolta una donna subisce molestie e violenze nei luoghi di lavoro".