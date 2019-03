Siracusa, prorogati i termini per risarcimento danni da maltempo

Prolungati fino al 18 marzo (e non fino all'11) i termini per la presentazione delle domande per le richieste di risarcimento danni causati dalle raffiche di vento.

"Ci siamo riuniti insieme ai colleghi della commissione mobilità, trasporti e protezione civile – spiega Andrea Buccheri, vicepresidente della commissione urbanistica – per studiare una proposta in tal senso da sottoporre alla giunta. Abbiamo convenuto infatti che i termini dovessero essere prolungati di almeno una settimana per dare la possibilità a tutti gli interessati di preparare senza fretta la documentazione necessaria. La nostra richiesta è stata accettata e pertanto la scadenza ultima è stata fissata alle 12 del 18 marzo. Continueremo a lavorare, nell’ambito delle nostre competenze, nell’interesse della città e questo –conclude il consigliere comunale del gruppo “Democratici per Siracusa” - è un piccolo ma importante segnale che lanciamo ad una comunità ancora in parte ferita per quanto accaduto nell’ultimo fine settimana di febbraio".