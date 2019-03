Siracusa, accordo tra Università Kore e Consorzio universitario "Archimede": sede di rappresentanza dell'ateneo a Villa Reimann

Una collaborazione sarà avvisata tra l'Università Kore ed il Consorzio universitario “Archimede” al fine di potenziare l'offerta formativa. Inoltre, all'interno della villa Reimann, ci sarà una sede di rappresentanza dell'ateneo di Enna.

La modifica della convenzione con il Consorzio per l'utilizzo dell'ex dimora della nobildonna danese è stata firmata ieri dalla giunta comunale di Siracusa.

Alla Kore sarà destinata la dependance e la cosiddetta “casa del custode”.

Consorzio “Archimede” e Kore si faranno carico dei lavori di adeguamento del locali e il Comune manterrà la disponibilità esclusiva della dependance dal venerdì alla domenica di ogni settimana per le attività proprie o svolte assieme ad altri enti.

“Si avvia a compimento – afferma l'assessore Granata – un percorso che abbiamo sostenuto perché, nel rispetto del lascito testamentario, avrà un doppio effetto positivo. Da una parte saranno ampliate le competenze del Consorzio riguardo alla custodia e alla valorizzazione di villa Reimann; dall'altro, la collaborazione con Kore arricchirà l'offerta universitaria in città non solo con nuovi corsi di laurea ma anche con un master e con una 'summer school'. Ringrazio la professoressa Marinella Muscarà, preside della facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione della Kore, per i preziosi consigli dati per questa iniziativa”.

L'accordo ha validità tre anni.