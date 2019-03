Ferla, Cassaro, Buscemi e Buccheri: vince l'Istituto Comprensivo "Valle Dell'Anapo" il contest nazionale per la SERR 2019

Arrivano dai monti iblei del siracusano i piccoli vincitori del titolo "Ambasciatori Ambientali per la SERR 2019". L'Istituto Comprensivo "Valle dell'Anapo" che riunisce le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Ferla, Cassaro, Buscemi e Buccheri, è stato premiato mercoledì 6 Marzo, a Roma per essersi classificato al primo posto in Italia nella Categoria Istituti Scolastici in merito ai progetti sull'ecosostenibilità realizzati dagli alunni nell'ambito della SERR - Settimana Europa per la Riduzione dei Rifiuti.

"Un riconoscimento che ci riempie d'orgoglio - dichiara la Prof.ssa Daniela Frittitta, dirigente scolastico dell'Istituto - ringrazio tutte le insegnanti impegnate nel progetto".