Lentini, ispezioni in pizzerie: risolte in maniera parziale le vecchie prescrizioni

Asp e Polizia ancora impegnati nei controlli di esercizi commerciali nel territorio di Lentini. Ieri sera, effettuata un'ispezione in una pizzeria per la verifica delle prescrizioni adottate in occasione di un precedente accesso.

Risolte solo parzialmente le inadeguatezze rilevate in precedenza. Il titolare ha altri 7 giorni di tempo per adempiere alle prescrizioni