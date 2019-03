Siracusa, rifiuti in strada: fototrappole acquistate mai utilizzate

Utilizzare fototrappole per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in strada.

Questa la richiesta dei consiglieri comunali del Movimento 5 stelle, Chiara Ficara e Francesco Burgio: "Siamo a conoscenza che da un mese circa i dispositivi sono stati acquistati, ma sono fermi ed ancora inutilizzati. - dichiarano - Tuttavia l'abbandono incontrollato di rifiuti in alcune zone della città persiste, gravando sulla circolazione dei mezzi lungo i tratti stradali ricolmi di sacchi e sulle condizioni igienico-sanitarie dei residenti delle contrade; particolari scenari sono quelli per esempio di Tivoli, Spinagallo (senza contenitori), strada Pilicelli, Fontane Bianche, Contrade Sant'Elia e Targia (Stentinello)."