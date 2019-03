Lotterie, bingo, scommesse sportive: Siracusa capoluogo che tenta di più la fortuna. In Sicilia spesi 4,5 miliardi l'anno

Siracusa è la città che tenta di più la fortuna. A dirlo sono gli ultimi dati presentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che in numeri traducono la passione per il gioco dei siciliani che sarebbero disposti a spendere 4 miliardi e mezzo di euro in un anno per tentare la fortuna.

La cifra, relativa al 2017 (ultimo anno d’analisi), comprende tutti i tipi di gioco fisico (lotterie, bingo, scommesse sportive, Superenalotto, Winforlife, Eurojackpot, per citare i principali) e lascia fuori, invece, i giochi online per i quali è più complicato riuscire ad avere una precisa diffusione territoriale.

I nove comuni capoluogo siciliani hanno speso complessivamente poco meno di due miliardi di euro.

A fronte dei suoi circa 122.230 abitanti, infatti, Siracusa ha giocato ben 175.683.230 euro, per una spesa pro capite che si aggira intorno ai 1.436 euro, scalando la classifica regionale. Seguono sul podio Catania (con una spesa pro capite di 1.391 euro) e Caltanissetta (con una spesa pro capite di euro 1207,21 euro). Fanalino di coda, invece, Enna, dove la spesa procapite registrata è stata di appena 580 euro.