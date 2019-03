L'otto marzo a Siracusa è cultura, oggi ingresso gratuito a musei e siti archeologici per le donne

A Siracusa la festa delle donne si festeggia con la cultura: ingresso ai musei gratis per le donne l'8 marzo.

L'iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana. Per l'occasione, l'assessorato dei beni culturali organizza anche mostre, visite guidate, eventi e iniziative a tema, mirati a sottolineare il rilievo culturale della Giornata internazionale della donna.

Inoltre, al Museo Paolo Orsi si terranno, alle 10, letture drammatiche a cura dell'Inda e con la partecipazione di Raffaella Mauceri

"Quello della violenza sulle donne - sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci - è un tema sul quale il mio governo non si vuole ricordare solo l'8 marzo, come se fosse solo un obbligo di calendario. Ecco perché, al di là delle iniziative messe in campo per questa giornata, abbiamo nel corso delle scorse settimane, attraverso l'assessorato alla Famiglia, finanziato trentuno nuovi sportelli d'ascolto per vittime di violenza e ventisei "Borse-lavoro". L'idea è quella di creare, da un lato, una rete capillare in tutta l'Isola per aiutare tantissime donne a compiere un gesto, quello della denuncia, al quale troppo spesso rinunciano proprio per mancanza di strutture adeguate, in grado di raccogliere il loro profondo disagio e, dall'altro, favorire il loro inserimento occupazionale in enti socio-assistenziali dell'Isola. Un'opportunità con l'obiettivo di sostenere un percorso mirato alla loro autonomia economica".

I siti aperti in maniera gratuiti alle donne sono:

- Parco Archeologico della Neapolis

- Museo Paolo Orsi

- Museo Bellomo

- Castello Maniace