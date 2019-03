Siracusa, la Quaresima al Santuario: le iniziative

In Santuario, con la Santa Messa del mercoledì delle Ceneri, celebrata in suffragio dell’Arcivescovo della Madonnina Mons. Ettore Baranzini nell’anniversario della sua morte, si è aperto tempo della Quaresima che culminerà nella Settimana Santa.

Questi i principali momenti di preghiera e le iniziative:

Tutti i mercoledì alle 8,00 Lectio Divina

Tutti i giovedì alle10,30 e alle 19,00 Adorazione Eucaristica

Tutti i venerdì alle17,45 Via Crucis, alle 18,30 Santa Messa, alle 19,30 Via Crucis.

Sono da segnalare:

Da venerdì 15 al giovedì 21 marzo: l'esposizione in Santuario di una importante reliquia della Santa Croce custodita dalla Chiesa Madre di Canicattini.

Da sabato 16 a Domenica 17 Marzo:l'esposizione di importanti Reliquie del Santo Padre Pio da Pietralcina; sarà presente in Santuario Irene Gaeta, sua figlia spirituale. Le reliquie sono quattro:

- un grumo di sangue del Santo

- un panno con il sangue del costato

- un guanto del Santo

- il Crocifisso della sua vestizione e da lui portato durante tutta la sua vita.