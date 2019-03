Siracusa, Agenda urbana: il sindaco autorizzato alla firma

La giunta ha autorizzato il sindaco, Francesco Italia, alla firma della convenzione con la Regione per Agenda Urbana, che prevede finanziamenti per 21 milioni di euro.

Una volta apposta la sigla, si passerà alla presentazione dei progetti, che saranno selezionati da un'apposita commissione comunale prevista dal Sistema di gestione e controllo dell'organismo intermedio, il Sigeco.

I fondi di Agenda urbana saranno destinati a 4 assi di intervento: contenimento dei consumi di energia, soprattutto negli edifici pubblici, e mobilità urbana; servizi socio-sanitari e social housing contro l'emergenza abitativa; dissesto idrogeologico, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; inclusione sociale.

Soddisfatto il vice sindaco (con competenza sull'Ufficio Europa e programmi complessi), Giovanni Randazzo: "Presto la città disporrà di somme di cui ha estremo bisogno per diventare più efficiente in termini energetici e di mobilità, oltre che per migliorare la qualità dei servizi e di vita delle persone che si trovano in situazioni di disagio".