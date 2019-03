Siracusa, Ortigia: Final eight di Coppa Italia contro la Canottieri Napoli

Nuovo importante appuntamento di questa stagione agonistica per l'Ortigia. Domani i biancoverdi saranno infatti impegnati nel quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia, in programma allo Stadio del Nuoto di Bari, contro la Canottieri Napoli.

Sarà la terza sfida stagionale contro i campani guidati da Paolo Zizza, che in campionato sono in undicesima posizione, nove punti dietro l'Ortigia. Il bilancio dei due confronti stagionali è in assoluto equilibrio, con i partenopei nettamente vittoriosi all'andata (10-5 il risultato) e i siracusani bravi a riscattarsi al ritorno (10-7).

"Non sarà una partita facile – afferma il tecnico biancoverde Stefano Piccardo -, bisognerà fare attenzione a due giocatori fondamentali come il centroboa Vukicevic e il mancino Campopiano. Dovremo giocare una partita di ritmo, perché loro sono una squadra giovane, che ha nuoto e che sa giocare a pallanuoto. Ci stiamo preparando nel modo giusto per cercare di entrare in semifinale e poi giocarci una buona finale di 3° e 4° posto, visto che in semifinale troveremo il Recco e passare sarà praticamente impossibile".

"Fisicamente ci sentiamo molto bene – conferma il capitano aretuseo, Massimo Giacoppo – anche perché, smaltendo gli impegni europei, sicuramente riusciamo a gestire meglio il minutaggio, soprattutto di quelli con qualche anno in più, e questo ci permette di essere più freschi. È una gara secca – conclude Giacoppo – e può succedere di tutto, anche perché è una squadra più o meno al nostro livello, come hanno dimostrato le due partite di quest'anno. Quindi nessuna sottovalutazione. Dopo aver raggiunto la semifinale europea, vogliamo centrare anche questa semifinale, per poi puntare, a fine stagione, a una terza semifinale, quella di campionato".