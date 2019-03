Augusta, catturato Antonio Milici, condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: era latitante da aprile 2016

E' stato rintracciato in un appartamento di via Epicarmo, ad Augusta, il latitante Antonio Milici, 44 anni, che si era reso irreperibile dal 16 aprile del 2016 dopo la condanna a 2 anni 7 mesi e 12 giorni emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. Milici, infatti, è stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

La cattura questa mattina a seguito di indagini mirate, svolte anche con mezzi tecnici: intorno alle 9,40 gli agenti hanno fatto il blitz nella casa in cui l'uomo si era rifugiato e lo hanno arrestato. Nell'appartamento sono stati trovati anche documenti falsi, ragion per cui Milici è stato anche denunciato.

Inizialmente l'uomo è stato anche ricercato all'estero dove si pensava avesse potuto trovare rifugio.

Per lui adesso è stato disposto il trasferimento nel carcere di Brucoli.