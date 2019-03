Siracusa, torna la Gardensia di Aism per la festa delle donne

Tornano le piante di Gardensia e Ortensia di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) venerdì 8 per la Festa della Donna, sabato 9 e domenica 10 marzo, per combattere la sclerosi multipla.

Ogni giorno, in Italia, 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla, più del doppio rispetto agli uomini.

Sarà possibile dare il proprio contributo a Siracusa in piazza San Giovanni, in largo XXV Luglio, al supermercato Simply di via Tisia, al supermercato Conad di viale Epipoli, al centro commerciale Auchan, al supermercato Decò di viale Teracati.