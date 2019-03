Spettanze ai professionisti, il deputato regionale Zito (M5S): "Siracusa si attivi"

Rientra nell'ambito dell'ultima Finanziaria regionale la legge riguardante le "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi".

Il provvedimento, a firma dei deputati Giampiero Trizzino e Gianina Ciancio, è condiviso da tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle ed è stato approvato nell’ambito dell’ultima Finanziaria regionale.

“Siracusa si attivi" - dice il deputato regionale del M5s, Stefano Zito.

“I professionisti del comune di Messina hanno già fatto richiesta – spiega Stefano Zito – e anche a Catania saranno illustrati i vantaggi durante una conferenza stampa con i colleghi Gianina Ciancio e Giampiero Trizzino. Anche la Sicilia da oggi tutela le prestazioni di architetti, ingegneri, geometri, geologi. Chiunque voglia ottenere un titolo edilizio dovrà prima dimostrare di avere pagato l’architetto, l’ingegnere, il geometra o il geologo per la propria prestazione. E’ una norma che garantisce la trasparenza dei contratti, la tracciabilità del compenso e la tutela dei professionisti”.

“E’ un provvedimento per cui ci siamo fortemente battuti affinché rientrasse nella Finanziaria approvata a febbraio 2019. Garantisce la certezza di essere pagati a ingegneri, architetti e a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito del settore edile. E’ una conquista importante e per tali ragioni ricordo che anche i professionisti di Siracusa si possono attivare per richiedere la procedura e usufruire dei vantaggi che la norma prevede”, conclude Stefano Zito M5s.