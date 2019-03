Siracusa, "Storie di donne. Donne nella storia": l'8 marzo alla Biblioteca Ipazia

Scrittrici, filosofe, scienziate, matematiche, statiste, attiviste per i diritti, donne comuni; cos’hanno rappresentato nella storia e quali modelli proiettano sulle nuove generazioni? Se ne parlerà durante il primo appuntamento in programma domani, venerdì 8 Marzo, presso la nostra Biblioteca di genere, unica in città, a partire dalle ore 17,00 in Viale Teracati, 156 a Siracusa, durante l'evento dal titolo "Storie di donne. Donne nella storia".

"Ad inaugurare le nostre “Storie di Donne” non potevamo che chiamare il personaggio che ci ha ispirato per divenire il simbolo del nostro Centro e della nostra Biblioteca di genere, la nostra ideale “madrina”: Ipazia D'Alessandria, - spiega la presidente Daniela La Runa. - Ci è sembrato naturale iniziare questo nostro cammino nel passato raccontando il vissuto della scienziata e filosofa greca, ancora oggi simbolo della libertà di pensiero. Una figura femminile forte e determinata, che lottò contro gli stereotipi e i pregiudizi che la vedevano relegata, come le coetanee, all’unico ruolo riservato alle donne dell’epoca come mogli e madri, scegliendo al loro posto l’autodeterminazione contro la prevaricazione maschile".