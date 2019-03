Siracusa, dal primo aprile solo plastica biodegradabile: tolleranza zero per i trasgressori

Tolleranza zero da parte del Comune di Siracusa per coloro che da dopo l'1 aprile utilizzeranno ancora oggetti in plastica monouso o non biodegradabile. A dirlo è il settore Ambiente del Comune di Siracusa che, dal momento in cui ha recepito la normativa europea, ha dato tre mesi di tempo ai cittadini siracusani per smaltire le scorte, poi stop alla plastica.

Commercianti e artigiani dovranno adeguarsi alla nuova regola. Per loro, infatti, non ci sarà nessuna tolleranza neanche in caso di acquisto degli oggetti in materiale monouso prima dell'introduzione della nuova norma. Nessuno, insomma, in città è esente in alcun modo dall'applicazione delle regole. Per i trasgressori scatteranno le sanzioni che vanno da venticinque a cinquecento euro, ridotta a cinquanta se pagata entro sessanta giorni.

Intanto scattano controlli più stringenti e “tolleranza zero contro chi smaltisce i rifiuti utilizzando sacchetti non rispondenti alle prescrizioni comunali. L'invito fatto alla cittadinanza è di differenziare correttamente, non soltanto riguardo al contenuto ma anche al contenitore. In particolare si invita ad osservare quanto disposto nell'ordinanza sindacale del marzo dello scorso anno, che dispone, tra l'altro, di utilizzare sacchetti trasparenti o semitrasparenti per rendere visibile la tipologia dei rifiuto in essi contenuta.

“Non ci sarà più spazio alla tolleranza concessa in questi mesi di assestamento del servizio – ha detto il dirigente del Settore Ambiente Gaetano Brex – perché i rifiuti devono essere correttamente separati per essere accettati dalla discarica. Una regola che rientra in quel percorso virtuoso di buone pratiche in grado di innescare il raggiungimento di un doppio importante risultato: diminuire l’impatto ambientale e alleggerire i costi in bolletta”.