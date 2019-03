Siracusa, spaccio di hashish e cocaina: arrestato un 23enne

E' stato trovato, dalla Polizia di Stato di Siracusa, in possesso di 6.81 grammi di cocaina, già suddivisa in 22 dosi e 86 grammi di hashish a sua volta suddivisi in 24 dosi già pronte per lo spaccio. Colto in flagranza di reato, è stato arrestato Danny Urbino, 23 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Il ragazzo è stato colto sulla rampa delle scale di una palazzina di via Immordini mentre nascondeva una busta di plastica contenente la droga all’interno di una cavità. Addosso all’uomo, trovati 118.00 euro, probabile frutto dell’attività di spaccio. Il 23enne è stato tradotto ai domiciliari.

Segnalato, inoltre, un uomo di 35 anni perchè trovato in possesso di 11 grammi di hashish.

Infine, in Via Immordini rinvenuti, all’interno di una cassetta delle lettere, 122 grammi di hashish, suddivisi in 45 dosi. Il tutto è stato sequestrato.