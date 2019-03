Augusta, ispezionati sette cantieri: trovati dieci lavoratori in nero, sanzioni da 1.800,00 a 10.800,00 euro

Sette cantieri ispezionati dalla Guardia di Finanza nel territorio di Augusta, dieci i lavoratori in nero. Questo il risultato dell'operazione delle Fiamme gialle finalizzata alla repressione del fenomeno della manodopera “irregolare”.

Il titolare dell'azienda riceverà una sanzione che va da 1.800,00 a 10.800,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, ed è stato diffidate alla regolarizzazione della posizione lavorativa del personale, che dovrà, sin da subito, essere assunto per un periodo non inferiore a tre mesi.

Analoghi controlli effettuati nei confronti di ulteriori imprese – operanti anche in altri settori commerciali - hanno già consentito ai militari augustani, da inizio anno, di riscontrare la presenza di ulteriori 12 lavoratori “in nero”.