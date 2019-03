Avola, peculato e truffa: rinviato a giudizio l'ex sindaco Barbagallo

Rinviato a giudizio l'ex sindaco di Avola, Antonino Barbagallo, insieme ad altre 13 persona tra cui ex assessori e dipendenti del comune di Avola accusati di peculato e truffa.

I fatti risalgono al 2011/2012, quando Barbagallo, secondo l'accusa, avrebbe costretto i dipendenti del Comune ad eseguire lavori nella sua abitazione. Sono emersi altri episodi, tra cui l'uso dell'auto blu per motivi personali e contributi in denaro per i propri elettori, a cui avrebbero anche pagato alcune spese di viaggio, utilizzando fondi dei Servizi sociali.