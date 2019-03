Siracusa, Comitato scuole sicure: "Convocare un tavolo tecnico con l'Amministrazione"

Secondo il Comune di Siracusa l’Edilizia Scolastica locale sarebbe carente di 15 sezioni della scuola dell’infanzia, 41 classi della scuola primaria e 10 classi della scuola media da reperire immediatamente per manifesta esigenza didattica.

"Gli indici di massimo affollamento, così come tabellati dal Comune, possono essere fuorvianti" - dicono i membri del direttivo del Comitato Scuole sicure, Angelo Troia, Giovanni Andronico, e Gianluca Belviso

"Infatti, per “massimo affollamento” s'intendono le presenze effettive contemporaneamente di Personale Docente, non Docente e Alunni e non il numero massimo di studenti da allocare. Auspichiamo – propongono-, dunque, la convocazione di un tavolo tecnico con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, la dirigenza scolastica, il prefetto, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e una rappresentanza della cittadinanza, per approcciare, concertando tra le parti secondo le vigenti norme, la succitata manifesta esigenza didattica senza incorrere in problematiche di carattere penale”.

“Si approfitta dell’occasione- concludono- per sollecitare l’Amministrazione comunale affinché appalti gli studi di vulnerabilità sismica, già finanziati dalla Regione Siciliana, inspiegabilmente ancora al palo che dovranno essere la base di partenza dell’iter di un programma pluriennale di edilizia scolastica che attendiamo da troppo tempo”.