Siracusa, “Officina dei Beni Comuni”: il convegno sabato all'Urban center

Più di 200 in Italia i comune che si sono presi cura degli spazi abbandonati. Di questo si parlerà durante il convegno dal titolo “Officina dei Beni Comuni”, organizzato dalla associazione Lealtà e Condivisione, fissato per sabato 9 marzo, presso l’Urban Center in via Nino Bixio.

Grandi città (come Bologna, Trento, Ancona, Bari, Pescara, ecc.) e piccole, anche in Sicilia (Acireale, Pachino, Paternò, Ragusa, Misilmeri, ecc.). Per far ciò, tutti questi comuni hanno adottato un apposito Regolamento, e molti altri lo hanno in corso di approvazione.

Durante il convegno, la mattinata sarà dedicata al racconto delle esperienze di gestione condivisa maturate nell’arco di 5 anni nel Comune di Bologna (relatore Donato di Memmo, dirigente del Comune di Bologna) ed alla presentazione delle iniziative già intraprese da alcuni comuni siciliani (relatore Giampaolo Schillaci, Rete Beni Comuni Area Vasta). Con gli avvocati Giovanni Randazzo e Paolo Ezechia Reale saranno inoltre approfonditi gli aspetti giuridici di queste esperienze.

Nel pomeriggio, la tavola rotonda a cui parteciperanno tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari del Comune, discuterà la possibilità di sviluppare anche a Siracusa attività di gestione condivisa dei beni comuni.