Continuano i lavori per riqualificare edilizia scolastica in Sicilia

Continuano i lavori per riqualificare l’edilizia scolastica siciliana: questa mattina, a Palazzo d’Orleans, l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla ha tenuto un incontro con la cabina di regia sulla vulnerabilità sismica e sugli standard di sicurezza delle scuole. Alla riunione, voluta dal Presidente della Regione Nello Musumeci, hanno preso parte il Direttore regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi, i rappresentanti dei Dipartimenti coinvolti. “La scuola deve essere il luogo più sicuro in cui i nostri giovani trovano quotidiana ospitalità ma il quadro dell’edilizia scolastica, come rilevato dal mio insediamento ad oggi, presenta ancora numerose criticità – dichiara Lagalla -. A mille istituti scolastici fanno riferimento circa quattromila plessi, molti dei quali non risultano ancora accatastati. Le problematiche di sicurezza e di vulnerabilità sismica sono ancora rilevanti, anche secondo i dati ARES la maggior parte degli immobili si trova in area sismica. Alla luce di questo, stranisce come la richiesta di finanziamenti per gli accertamenti di vulnerabilità sia stata inferiore all’offerta, ad esempio per il bando sulla vulnerabilità antisismica sono state presentate istanze pari a complessivi 22 milioni di euro su una dotazione di 25 milioni. Invito quindi gli enti locali alla massima collaborazione, nell’intento di riuscire a coniugare idoneità dei luoghi e qualità dell’offerta formativa”.