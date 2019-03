Canicattini Bagni, eccezionali eventi meteorologici: ultimi 3 giorni per istanze di risarcimento

Ci sono gli ultimi tre giorni di tempo per le istanze di contributo di ristoro dei danni per le proprietà private e per le attività economiche, a seguito degli eccezionali eventi meteo a partire da Ottobre 2018.

Le domande vanno redatte come da Direttiva del 18 Gennaio 2019 con l’apposita modulistica reperibile al seguente indirizzo web:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_ProtezioneCivile_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198149077&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsProtezioneCivile/