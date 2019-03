Siracusa, area industriale al tavolo tecnico in Prefettura

Si è svolto questa mattina, in Prefettura, un incontro per discutere dell'area industriale siracusana.

“Un incontro senza alcun dubbio proficuo, utile a far ripartire le lancette su un cammino di confronto e condivisione sulla zona industriale. Al tavolo prefettizio tutti i soggetti coinvolti e un quadro aggiornato della situazione. Domani discussione durante gli attivi unitari convocati a Siracusa.” - commentano i segretari generali di Cgil Cisl Uil, Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò.

“Presenze e argomentazioni necessarie e utili in questa fase – hanno aggiunto i tre segretari – che bisognerà, adesso, focalizzare ai tavoli tematici.”