La nuova riforma negli alberghi e il nuovo esame di stato

Sabato 2 marzo presso l’Hotel Terminal Palace & SPA di Rimini si è svolto il seminario di aggiornamento rivolto ai docenti tecnico pratici degli Istituti Alberghieri “La nuova riforma negli Alberghieri e il nuovo esame di Stato”.Nella prima parte della mattina, si sono succeduti gli interventi dei prof. Vincenzo Di Marco e Paolo Gentili, che hanno approfondito gli aspetti della nuova riforma degli istituti professionali, evidenziando le peculiarità e gli aspetti più critici del nuovo riordino, che cambia profondamente la mission di tali istituti. Sono seguiti gli interventi della prof.ssa Paola Marin e del prof. Luca La Fauci che hanno presentato il nuovo esame di stato, con particolare riferimento al colloquio, alla griglia di valutazione e alla redazione della seconda parte della seconda prova.Nel pomeriggio sono stati realizzati due diversi laboratori, uno tenuto dalla prof.ssa Marin indirizzato ai docenti di Accoglienza turistica inerente la programmazione per Unità di Apprendimento, l’altro rivolto ai docenti di Bar, Sala e vendita e di Enogastronomia dove è stata sviluppata un’UdA su caffè e Latte Art, sotto la regia del prof. Gaetano Bongiovanni e del pluricampione di latte art Andrea Antonelli.L’evento è stato molto partecipato, con la presenza di docenti provenienti da tutta Italia e ha ottenuto un alto indice di gradimento. È stato organizzato da ARFA Scuola, un’associazione accreditata dal MIUR per la formazione del personale scolastico che da più di 15 anni si occupa delle problematiche degli Istituti Alberghieri, in sinergia con il sindacato SNAIPO e con la collaborazione dell’associazione “Mangiare bene e non solo” e l’azienda Pulycaff.Il prof Gaetano Bongiovanni dell'istituto alberghiero di Siracusa Federico ll di Svevia è stato nominato nel direttivo SNAIPO responsabile ai corsi di formazione ed aggiornamenti ai docenti del comparto scuola in tutta Italia.