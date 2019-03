Siracusa, annullato l'evento di domani con Carlo Calenda

Annullato l'evento di domani con Carlo Calenda, ex ministro per lo Sviluppo economico, all'Urban Center a Siracusa, per presentare il manifesto "Siamo Europei".

Ad annunciarlo è lo stesso Calenda che su Twitter scrive: "Ho cancellato la trasferta in Sicilia per presentare 'Siamo Europei'. Occorre chiarire qual è la posizione del Pd e di +Europa prima di andare avanti. Nessuna polemica ma solo una doverosa verifica prima di far lavorare i militanti sui territori"