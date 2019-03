Solarino, spaccia sostanze stupefacenti in Piazza Plebiscito: arrestato

Uno strano via vai in Piazza Plebiscito a Solarino ha fatto sì che i Carabinieri avviassero delle indagini, sospettosi di uno spaccio di droga. Peraltro, i militari avevano notato in piazza la costante presenza di un uomo. Si tratta di Santo Amenta, 42 anni, disoccupato solarinese e pregiudicato.

Con lui si sarebbe fermato velocemente a parlare un giovane, per poi andare via. Da qui i Carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione personale. Tra i vestiti indossati è stata trovata una dose di hashish appena acquistata, motivo per il quale Amenta, che ha provato a fuggire, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto ai domiciliari