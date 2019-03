Siracusa e provincia, controlli alla circolazione per oltre 1.000 veicoli

Oltre 1.000 i veicoli controllati dai Carabinieri nelle ultime due settimane con posti di controllo effettuati in corrispondenza delle principali arterie in tutta la provincia.

Impegnate nel servizio di controllo alla circolazione stradale centinaia di pattuglie auto e moto montate. in oltre 20 casi i militari dell'Arma hanno riscontrato la mancata copertura assicurativa con sequestro dei mezzi; in 2 casi la guida sotto l’influenza di alcol con valore alcolemico fra gli 0,5 e gli 0,8 g/l. La sanzione prevista è una contravvenzione da 532 a 2127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; 8 giovani sono stati sorpresi alla guida del proprio ciclomotore senza casco, con conseguente fermo del veicolo. Sanzioni sono state elevate per altre violazioni: in testa a tutte il mancato uso della cintura di sicurezza, a seguire l'uso del telefonino alla guida e velocità pericolosa. Complessivamente sono stati depennati oltre 300 punti e ritirati 21 documenti di circolazione/patenti.