Siracusa, al Teatro Greco Zingaretti legge La Sirena di Tomasi di Lampedusa. A luglio Einaudi

Non solo le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa ma, per questa stagione così come per la scorsa, in calendario una serie di eventi collaterali.

La prima conferma arriva dall'Inda per quando riguarda lo spettacolo di Luca Zingaretti, volto noto della celebre serie Il Commissario Montalbano, che leggerà "La Sirena", giorno 1 luglio.

“La sirena” è un racconto fantastico scritto tra il 1956 e il 1957. Il titolo “Lighea” è stato suggerito dalla moglie di Tomasi di Lampedusa, Alexandra Wolff Stomersee detta Licy e riprende il nome del personaggio mitologico coprotagonista.

Le musiche composte da Germano Mazzocchetti ed eseguite dal vivo da Fabio Ceccarelli.

Ancora da confermare l'evento che vedrebbe nel teatro in pietra il compositore e pianista di fama internazionale, Ludovico Einaudi, giorno 25 luglio. Einaudi ha composto le colonne sonore di numerosi film.