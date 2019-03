Siracusa, mobilità urbana sostenibile: a bando 15 milioni di euro

A disposizione 15milioni di euro dal Governo per "Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)" per i Comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.

"Un'occasione per il Comune di Siracusa che vedrebbe cofinanziata la realizzazione di infrastrutture fondamentali come le piste ciclabili in aree come ad esempio Epipoli e la Pizzuta" - dichiara il consigliere comunale Carlo Gradenigo.

Sono cofinanziabili i Progetti Operativi di Dettaglio (P.O.D.) relativi ai seguenti interventi:

a) realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro;

b) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano;

c) sviluppo delle attività di mobility management