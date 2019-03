Siracusa, Eurialo under 18 chiude la prima fase in testa

La vittoria di due settimane fa nel derby contro l’Holimpia aveva dato la certezza aritmetica della qualificazione, quella di ieri è servita per avere la garanzia del primato in classifica. L’Eurialo Siracusa ha conquistato i tre punti anche nel match casalingo contro la vicecapolista Giarratana, piegata per 3-0 (con parziali di 25-18, 25-20, 25-19) nella penultima partita della prima fase del campionato under 18.

“Abbiamo raggiunto un altro obiettivo che ci eravamo prefissati – ha detto il vicepresidente Salvo Corso – quello di chiudere la prima fase in testa alla classifica. Ancora una volta è stata una grande prestazione di gruppo a fare la differenza contro un avversario comunque importante come il Giarratana".

La prima squadra, sabato alle 17,30 affronterà in casa il Volley Gela. In caso di successo pieno, lascerebbe l’ultimo posto alle avversarie di turno, portandosi a quota 8.

“Considerato che evitare le ultime tre posizioni, che portano in serie D, è ormai molto difficile – sottolinea Corso – l’obiettivo prioritario diventa cercare di non concludere il campionato in ultima posizione".