Via alle domande per il reddito di cittadinanza, c'è il rischio caos

Reddito di cittadinanza, si parte. Da oggi ci si può mettere in fila o cliccare al computer per chiedere la nuova carta. Il rischio caos è quello che vedono le Regioni, che non abbassano lo scontro sui navigator. Ma anche tutti gli altri si aspettano lunghe code e sportelli affollati. Le Poste invitano a presentarsi a scaglioni, in ordine alfabetico: per la richiesta c'è tempo fino alla fine del mese e tutti dovrebbero riuscire a vedere caricato il beneficio per il 30 aprile, così come promesso dal governo. Allertate anche le forze dell'ordine, pronte a rafforzare la vigilanza con la giusta discrezione. Al di là dell'organizzazione logistica della giornata, non tutti nodi sono ancora sciolti. Il più spinoso è quello dei navigator, che dovrebbero entrare in campo tra qualche mese.