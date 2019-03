Piano straordinario sulla viabilità provinciale, per Siracusa in programma 5 interventi per 11 milioni

Un piano straordinario per la viabilità siciliana annunciato dalla Regione. Per la provincia di Siracusa sono previsti 5 interventi dal valore di 11 milioni e 133 mila euro.

I lavori riguarderanno il tratto di viabilità secondaria ex ASI in prossimità dello svincolo Esso/Sortino a causa di una frana, un intervento strutturale del corpo stradale delle opere d’arte della S.P.23 Palazzolo-Giarratana, la Strada Provinciale 32 Carlentini-Pedagaggi, la manutenzione straordinaria per la messa insicurezza della S.P. 26 Rosolini-Pachino, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro e i lavori di completamento della S.P. 14 Fusco-Carlentini-Passoladro.

A comunicarlo sono Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive e l’ex presidente della commissione bilancio Ars, Enzo Vinciullo. Entrambi fanno notare che si tratta di risorse sbloccate con il “Patto per il Sud” nella passata legislatura.

“La novità più importante - rileva però Cafeo - riguarda la convenzione siglata dalla Regione con le ex province che dovrebbe finalmente permettere di superare il problema della carenza di personale tecnico e avviare così finalmente i cantieri programmati".