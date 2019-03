Catania-Ragusa: Lorefice, Ficara “Al lavoro con il Governo per trovare soluzioni”

“Siamo assolutamente consapevoli dell’importanza della realizzazione dell’autostrada Ragusa - Catania e, di concerto con il Governo, stiamo lavorando per portare avanti il progetto”. Lo dichiarano in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Marialucia Lorefice e il parlamentare Paolo Ficara, componente della Commissione Trasporti, che precisano: “A tal proposito ci rincuorano le dichiarazioni del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sulla volontà di portare all’ordine del giorno della prossima riunione del CIPE di inizio aprile la realizzazione dell’opera”.

“Ci preme ricordare – proseguono - che più ministri, con un segnale di attenzione importante, stanno seguendo la progettazione di questa arteria fondamentale per il nostro territorio. Non ravvisiamo che vi siano le condizioni per allarmismi: si è reso necessario dilatare leggermente i tempi al fine di conseguire un risultato migliore. Tutto questo lo diciamo tenendo a mente che arriviamo alla situazione attuale dopo decenni di inerzia e di interventi raffazzonati da parte dei precedenti governi. Stiamo lavorando per trovare una soluzione che sia davvero sostenibile a livello economico, per scongiurare problemi nella realizzazione dei lavori che potrebbero avere pesanti ricadute sul pubblico e sulle aziende coinvolte nei lavori. Stiamo lavorando nell’interesse dei cittadini e dello sviluppo imprenditoriale della Sicilia Sud Orientale. Come parlamentari siciliani continueremo a tenere alta l'attenzione con il solo fine di tutelare e valorizzare il nostro territorio”, concludono Marialucia Lorefice e Paolo Ficara (M5S).