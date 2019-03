Siracusa, eternit in zona Tremilia: Russoniello "Farò esposto in Procura"

Discariche abusive sulla strada provinciale 77, all’altezza degli svincoli per Belvedere e la statale 114, in zona Tremilia a Siracusa. Questa la denuncia della consigliera comunale di M5s, Silvia Russoniello.

Tra l'altro tra i vari sacchetti e rifiuti, la consigliera evidenzia la presenza di onduline in eternit, un materiale particolarmente nocivo.

“Si tratta di una situazione- spiega la consigliera Russoniello- ormai degenerata e insostenibile. Oltre a segnalare agli enti di competenza, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e Comune di Siracusa, la presenza di questa micro-discarica a cielo aperto e a bordo strada, renderò nota la situazione alla Procura con un esposto contro ignoti”.

“Ancora una volta- conclude la consigliera- sarebbe il caso di ampliare il sistema di videosorveglianza pubblico, specie nelle zone a rischio, in modo da distogliere i malintenzionati dal conferire ovunque, convinti di farla franca”.