Morti sul lavoro, Siracusa quinta provincia in Sicilia, 68esima in Italia: tre le vittime nel 2018

Siracusa è la quinta provincia in Sicilia per numeri di morti bianche. La conferma giunge sulla base degli ultimi dati Inail ma anche dalla più recente indagine elaborata proprio dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega.

Siracusa, infatti, conta tre morti sul lavoro (112.473 gli occupati) con 26,7 di indice di incidenza sugli occupati 26,7 (nel 2018). La posizione su scala nazionale è la 68esima.

In Sicilia ai primi due posti Catania e Palermo: otto per ogni città. Al terzo posto c'è Messina che nel 2018 ha registrato cinque vittime, segue Trapani con quattro morti su 112.393 occupati.

Sesto posto per Enna con due vittime, e a scendere Caltanissetta, Ragusa e Agrigento.

A livello regionale, nel 2018, in Sicilia sono stati ben 36 i decessi, vale a dire il 4,6% sul totale nazionale. In Lombardia il triste primato con 113 decessi