Siracusa, orti sociali: entro venerdì la presentazione della richiesta

Scade venerdì 8 marzo, il termine per la presentazione delle domande per la concessione a titolo gratuito di 35 lotti di terreno di 73,00 metri quadrati ciascuno, destinati a Orti sociali urbani, localizzati in viale Scala Greca.

L'unica spesa consiste nel versamento di 100 euro, a titolo di rimborso del costo di attrezzamento della recinzione nella corresponsione del costo delle utenze idriche a scopo irriguo, che sarà quantificato in seguito.

Il Modulo per la richiesta dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo del Comune di Siracusa oppure all’Ufficio Protocollo dell'AREA 1, Settore Attività Produttive e Mercati – Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in via De Caprio, 56, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda predisposto dal Settore Attività Produttive.