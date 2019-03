Floridia, litiga con la madre per chiavi del motorino e la aggredisce

Voleva indietro le chiavi di un ciclomotore, ma al rifiuto della madre avrebbe aggredito la madre verbalmente, minacciandola di morte, ricoprendola di insulti e distruggendo suppellettili ed oggetti d’arredo.

Questo sarebbe soltanto l'ultimo di una serie di violenze consumate in casa dal figlio 20enne floridiano disoccupato con precedenti, vittima la madre 47enne. Al ragazzo era già stato notificato il divieto di avvicinamento alla madre che ieri, a seguito del litigio, è stata accompagnata dai carabinieri alla guardia medica.

Per il reato di maltrattamenti in famiglia, il 20enne è stato arrestato e condotto in carcere.