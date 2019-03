Avola, rapina in tabaccheria: arrestato 36enne

Sarebbe l'autore di una rapina perpetrata ieri mattina ai danni di una tabaccheria di Avola, in via Azzolini. Si tratta di Giuseppe Iacono, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di dimora.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, l’uomo sarebbe entrato nella tabaccheria e, sotto la minaccia di un coltello a serramanico, avrebbe costretto il titolare a consegnargli l’incasso della mattinata, circa 500 euro, per poi darsi alla fuga. Rintracciato, l'uomo è stato arrestato e ristretto nella casa circondariale di Cavadonna.