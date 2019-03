Danni maltempo al De Simone, Siracusa-Virtus Francavilla a porte chiuse

Si giocherà a porte chiuse la partita Siracusa-Virtus Francavilla in calendario per domenica 10 marzo alle 14.30.

Il motivo è da ricondurre al maltempo delle di due settimane fa. Lo stadio De Simone, infatti, ha riportato danni alle tribune ed alle panchine. Niente tifosi quindi per un match che, proprio come aveva detto l'allenatore Raciti, "si deve vincere".

Intanto, toccherà all'Amministrazione effettuare i lavori di ripristino della pensilina.