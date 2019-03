Si apre la "Vertenza Siracusa", direttivo unitario di Cgil, Cisl e Uil

Il direttivo unitario di Cgil, Cisl e Uil si riunirà venerdì a partire dalle 9.30 nel salone della Madonnina.

I rappresentanti sindacali provinciali di tutte le categorie lavorative stabilire le modalità con cui aprire la '' vertenza Siracusa''. L'obiettivo è quello di una mobilitazione generale che veda in prima linea non solo il sindacato, ma anche tutte le realtà istituzionali e produttive. L'incontro servirà a stabilire i punti cardine della battaglia per la ripresa della provincia.