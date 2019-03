Marzana (M5s): "Alla Sicilia arriveranno 55,49 mln di euro per imprese vitivinicole"

“Alla Sicilia arriveranno 55,49 mln di euro, complessivamente il budget maggiore fra le quote previste dal decreto del Ministero dell’Agricoltura che stabilisce i capitoli di spesa dei finanziamenti Ocm vino 2019/2020. Il settore vitivinicolo è una grande risorsa per la Regione Siciliana e con questo provvedimento finalmente si potrà investire su un comparto che nel passato ha sofferto di un’adeguata mancanza di attenzione” È quanto dichiara la deputata del Movimento 5 stelle Maria Marzana, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.

“Il Ministero dell’Agricoltura ha stanziato 337 mln di euro per le imprese vitivinicole italiane con un decreto, datato 21 febbraio 2019, che detta i capitoli di spesa dell’Organizzazione comune di mercato per il 2019/2020, suddividendo i finanziamenti per attività e per regione. Il grosso dei fondi va alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, seguono le attività promozionali sui mercati esteri e il capitolo sostegno agli investimenti. Qualora alcune regioni non dovessero spendere i budget a disposizione, i fondi verrebbero riallocati premiando gli enti più virtuosi per capacità di spesa”.

Prosegue la deputata, che conclude: “È arrivato il momento per la Sicilia di affermare i suoi vini come prodotti di eccellenza e di valorizzare un settore agricolo che offre enormi potenzialità. La nostra regione ha l’onere di cogliere fino in fondo questa occasione”.